​Энди Коул советует «Манчестер Юнайтед» подписать Бензема

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Энди Коул ответил на вопрос, подписал ли бы он в клуб Карима Бензема.

«150%. Я бы подписал с ним контракт даже на одну тренировку. Я был очень удивлён, когда он ушёл из «Реала», но понимаю, почему так произошло. Те деньги, которые он зарабатывает в Саудовской Аравии, - это богатство поколений. Это для него, для его детей, для его внуков. Когда он уже выиграл четыре титула Ла Лиги, пять трофеев Лиги чемпионов и «Золотой мяч», переход в Саудовскую Аравию можно понять.

Может ли он играть в АПЛ в 36 лет? Конечно, учитывая то, как он за собой следить. Если у «Манчестер Юнайтед» есть возможность его подписать, они обязательно должны попытаться это сделать», - сказал Коул Betfred.