​Филлипс переходит из «Манчестер Сити» в другой клуб АПЛ

Полузащитник Кэлвин Филлипс меняет клубную прописку. Как сообщает на своих страницах The Athletic, «Вест Хэм» договорился с «Манчестер Сити» об аренде 28-летнего футболиста до завершения нынешнего сезона.

Отмечается, что договорённость между Филлипсом и «Вест Хэмом» не станет проблемой, поскольку лондонский клуб готов взять на себя всю заработную плату футболиста.

Стоит сказать, что в нынешнем сезоне Кэлвин Филлипс получает мало игрового времени в «Манчестер Сити». Футболист наверняка хочет сменить клуб, чтобы повысить свои шансы на поезду на Евро-2024 со сборной Англии.