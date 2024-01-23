​«Аль-Наср» готов подписать защитника «Манчестер Юнайтед»

«Аль-Наср» работает над усилением оборонительной линии в зимнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах The Telegraph, саудовский клуб готов сделать предложение по трансферу защитника Аарона Уан-Биссаки из «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт связывает Уан-Биссаку с «Манчестер Юнайтед» до середины 2025 года. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт два результативных паса.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Аарона Уан-Биссаку в 20 миллионов евро.