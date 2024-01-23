Зинченко заявил, что с детства мечтал играть за «Арсенал»

Игрок лондонского «Арсенал» Александр Зинченко рассказал, что с детства мечтал выступать за столичный клуб и о том, на какой позиции ему удобнее всего играть.

Украинец отметил, что знал, куда идёт перед подписанием контракта, ведь он всегда мечтал выступать за «канониров».

«Честно говоря, я чувствую себя комфортно как в центре поля, так и на фланге защиты. Я знаю свои слабые и сильные стороны», - цитирует Зинченко The Athletic.

27-летний футболист выступает за «Арсенал» с 2022 года. Его соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Ранее Зинченко выступал за «Уфу», «Манчестер Сити» и ПСВ.