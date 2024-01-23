Лондонский «Челси» заинтересован в услугах защитника «Лилля» Лени Йоро, об этом сообщает Fichajes.

По данным источника, столичный клуб рассматривает 18-летнего футболиста в качестве замены Тьяго Силвы, который может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

Контракт 18-летнего футболиста с «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Йоро принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах футболиста заинтересован «ПСЖ», который готов подписать француза уже в это трансферное окно.