Лондонский клуб может купить форварда из Серии А за 25 миллионов евро

Лондонский «Вест Хэм» в ближайшее время может усилиться нападающим из Серии А. По информации от Mirror Football, «молотобойцы» нацелились на Альберта Гундмундссона из «Дженоа».

Как сообщает источник, итальянский клуб озвучил «Вест Хэму» сумму компенсации, за которую отпустит исландца. 26-летнему нападающему позволят уйти за 25 миллионов евро. «Вест Хэм» ещё не принял окончательное решение насчёт того, стоит ли выкладывать такие деньги за Альберта.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Гудмундссон отметился 9 голами и 2 результативными передачами в 19 матчах. Исландец является лучшим бомбардиром «Дженоа».