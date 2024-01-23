Почеттино рассказал о состоянии Кайседо

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о моральном состоянии полузащитника столичного клуба Мойсеса Кайседо.

«Кайседо чувствует себя лучше. Ситуация в Эквадоре ненормальная, но она улучшается. Сейчас он чувствует себя намного лучше. Несколько недель назад он был по-настоящему обеспокоен. Мы всегда готовы прийти на помощь игрокам. Вы прекрасно знаете, что это может повлиять на игру футболиста», - приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что в начале этого года в Эквадоре начался вооружённый конфликт между правительством страны и мафиозной группировкой.