​Милнер: «Мы мало создавали»

Двадцать первый тур английского чемпионата завершился невыразительной ничьей «Брайтона» и «Вулверхэмптона». Ветеран английского футбола, выступающий за «Брайтон» Джеймс Милнер, прокомментировал причины относительно неудачного выступления. По его мнению, о себе заявили проблемы с преодолением самых насыщенных оборонительных редутов.

- Мы мало создавали на последней трети поля. Много владели мячом, но мало толку. Я разочарован. Не хватало какой-то искры. Такое бывает. Важно, что мы не пропустили. Это всегда хорошо, - цитирует слова Милнера BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сразится с «Лутон Таун».