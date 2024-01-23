​Гари О'Нил: «Доволен игрой, жаль лишь, что не забили»

Последний матч двадцать первого тура английского чемпионата не выявил победителя - «Брайтон» и «Вулверхэмптон» сыграли нулевую ничью. Наставник «волков» Гари О'Нил выразил удовлетворение игрой своей команды, но, в то же время, он сожалеет, что его команда не смогла одержать победу.

- Шансы в игре были, и мы знали еще до начала матча, что они будут. Мы пытались действовать агрессивно, рисковали. Я доволен нашей игрой, жаль лишь, что не забили, потому что для этого было сделано достаточно много, - считает наставник «Вулверхэмптона», слова которого цитирует BBC Sport.