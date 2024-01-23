​Де Дзерби: «Милнер - удивительный игрок»

Итальянский наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби полон похвал в адрес ветерана английского футбола Джеймса Милнера, который перебрался в его клуб в прошлом году после долгих лет выступления за «Ливерпуль».

- Удивительный игрок, удивительный человек. Мне вообще повезло с коллективом, и я думаю, что мы играем лучше, чем в прошлом году. Я горжусь своими игроками, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В настоящий момент команда итальянского специалиста занимает седьмое место в турнирной таблице английского чемпионата Премьер-лиги. В следующем туре она сыграет в гостях против «Лутон Тауна».