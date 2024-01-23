«Милан» начал переговоры с английским игроком

Центральный защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо ведёт обсуждения с «Миланом».

Как сообщалось ранее, на 26-летнего игрока претендует и другой гранд Серии А – «Интер». По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Милан» уже начал работу над сделкой: представители «россонери» связались с агентом англичанина, чей контракт истекает по окончании сезона. Центрбек может быть подписан в июне в качестве свободного агента, однако, вероятно, «Милан» попробует приобрести футболиста по сниженной цене уже в январе, чтобы решить кадровые трудности в центре обороны.

Тосин Адарабиойо выступает за «Фулхэм» с 2020 года. Прежде защитник принадлежал «Манчестер Сити».