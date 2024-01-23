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​Де Дзерби: «Заслуживали победу»

23 Января 2024 • 02:44 Комментировать

В последнем матче двадцать первого тура английского чемпионата «Брайтон» не смог обыграть «Вулверхэмптон», команды разошлись по нулям. Итальянский специалист Роберто де Дзерби, тренирующий «Брайтон», считает, что его команда заслуживала победу.

- Мы заслуживали победу, несмотря на то, что сражались с очень хорошей командой. Мы играли лучше «Вулверхэмптона». Мы лучше передвигали мяч, мы создали больше шансов, но было понятно, что эта игра будет непростой, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет в гостях с «Лутон Таун», это случится тридцатого января.


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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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