«Брайтон» с «Вулверхэмптоном» не смогли открыть счёт

В матче 21-го тура Премьер-лиги «Брайтон» принимал «Вулверхэмптон». Хозяева в два раза чаще контролировали мяч, но били по воротам не так часто, как соперник. Ян-Поль ван Хекке создал первый опасный момент, но его попытка открыть счет ударом головой была парирована. В первой атаке после перерыва Матеус Кунья без помех пробивал по воротам и не попал в цель. Педру Нету опасно атаковал, но вратарь на месте.
0:0, «Брайтон» потеснил «МЮ» с седьмого места, противник остается 11-м.
Протокол игры
Стил Джейсон•Хиншелвуд Джек90' (Бэйкер-Боайти Бенисио (90') •Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис•Эступиньян Первис72' (Лаллана Адам (72') •Гросс Паскаль•Гилмор Билли•Милнер Джеймс73' (Уэбстер Адам (73') • 83'Буонанотте Факундо65' (Фергюсон Эван (65') •Уэлбек Данни65' (Лемпти Тарик (65') •Педро Жоао
Запасные: Попион Кэмерон•Модер Якуб•Балеба Карлос•Вербрюгген Барт
Са Жозе•Килман Макс• 74'Доусон Крэйг• 55'Гомеш Тоти• 90'Семеду Нелсон•Доэрти Мэтт•Лемина Марио•Дойл Томми•Сарабия Пабло70' (Беллегард Жан-Рикнер (70') •Нету Педру88' (Чирева Таванда (88') •Кунья Матеус 45'
22 января. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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