«Брайтон» с «Вулверхэмптоном» не смогли открыть счёт

В матче 21-го тура Премьер-лиги «Брайтон» принимал «Вулверхэмптон». Хозяева в два раза чаще контролировали мяч, но били по воротам не так часто, как соперник. Ян-Поль ван Хекке создал первый опасный момент, но его попытка открыть счет ударом головой была парирована. В первой атаке после перерыва Матеус Кунья без помех пробивал по воротам и не попал в цель. Педру Нету опасно атаковал, но вратарь на месте.

0:0, «Брайтон» потеснил «МЮ» с седьмого места, противник остается 11-м.