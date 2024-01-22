Стало известно, когда Тимбер сможет вернуться к тренировкам «Арсенала»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер уже скоро может приступить к тренировкам.

Нидерландский футболист угодил в лазарет в матче первого тура текущего розыгрыша Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», получив разрыв крестообразной связки. Согласно сведениям журналиста Сами Мокбеля, в «Арсенале» считают, что Тимбер может вернуться к полноценным тренировкам уже в феврале. Реабилитация 22-летнего игрока проходит быстрее, чем ожидалось, и ближе к концу следующего месяца, если всё пойдёт по плану, он сможет заниматься в общей группе.

Юррьен Тимбер пополнил ряды «канониров» в июле 2023 года, перебравшись из «Аякса» за 40 млн евро.