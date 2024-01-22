«Арсенал» намерен подписать защитника до конца января

Лондонский «Арсенал» рассчитывает усилить оборону до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее «канонирам» был предложен 36-летний форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема, однако у Микеля Артеты сейчас другие приоритеты. По информации журналиста Сами Мокбеля, клуб намерен подписать универсального игрока, способного закрыть сразу несколько позиций в защите. Это должно произойти до завершения январского трансферного периода.

«Арсенал» занимает третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 43 набранными очками после 21 тура. 30 января лондонцы проведут выездной матч против «Ноттингем Форест».