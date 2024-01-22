Агент Салаха: «Травма оказалась серьёзнее, чем мы предполагали»

Агент Мохамеда Салаха высказался о травме футболиста, полученной в расположении сборной Египта.

Форвард «Ливерпуля» получил повреждение в матче второго тура группового этапа Кубка Африки против сборной Ганы. Недавно стало известно, что 31-летний игрок вернётся в Англию, а в текущем розыгрыше Кубка Африки сможет сыграть не ранее стадии полуфинала (если египтяне до неё доберутся).

«Травма оказалась серьёзнее, чем мы предполагали. Мохамед выбыл на три-четыре недели.

Есть шансы, что он сыграет на Кубке Африки, если пройдёт курс интенсивной реабилитации в Великобритании», – проводит инсайдер Фабрицио Романо слова агента Рами Аббаса, представляющего интересы Салаха.