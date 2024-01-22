​«Арсенал» может подписать бразильца в нападение

«Арсенал» строит планы по усилению команды. Согласно информации Football Transfers, лондонский клуб рассматривает возможность подписания нападающего Эванилсона из «Порту».

В стане «канониров» впечатлены игрой Эванилсона и планируют сделать предложение по 24-летнему игроку. Впрочем, лондонцам придётся заплатить серьёзную сумму – около 75 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Эванилсон провёл за «Порту» 23 официальных матча. В них бразильский форвард записал на свой счёт 16 голов и пять результативных передач на партнёров.

«Арсенал» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.