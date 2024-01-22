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​Тони готов завершить сезон в «Брентфорде»

22 Января 2024 • 20:20 Комментировать

На днях Айвен Тони впервые сыграл за «Брентфорд» после истечения восьмимесячной дисквалификации за ставки. «Пчёлы» обыграли «Ноттингем Форест» на своём поле со счётом 3:2, а Тони стал автором одного из голов, забив прямым ударом со штрафного.

Слухи давно связывают Тони с более статусными клубами, но 27-летний нападающий готов завершить этот сезон в «Брентфорде». При этом, как сообщает на своих страницах The Guardian, летом футболист настроен перейти в топ-команду.

Ранее Айвен Тони не раз говорил о своём желании поиграть в команде более высокого уровня.

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