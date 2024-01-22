​«Ньюкасл» повесил ценник на Триппьера

Защитник Киран Триппьер может сменить клубную прописку – в последние дни футболиста слухи активно связывают с «Баварией». Как сообщает немецкий Sky, «Ньюкасл» хочет получить за трансфер 33-летнего игрока 13-14 миллионов евро.

Отметим, что действующий контракт связывает Триппьера с «Ньюкаслом» до конца сезона 2024/2025. Если брать нынешний сезон, то в 28 официальных матчах защитник записал на свой счёт восемь результативных передач на партнёров.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Кирана Триппьера, игрока национальной сборной Англии, в 11 миллионов евро.