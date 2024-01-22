Вингер Диегу Морейра вернулся в «Челси» досрочно. В первой части сезона 19-летний футболист выступал за «Лион» на правах аренды. Пресс-служба клуба Лиги 1 сообщает о том, что «ткачи» и «пенсионеры» прервали соглашение по аренде Морейры по взаимному согласию.

Всего за «Лион» Диегу Морейра провёл девять матчей. В них футболист не отмечался результативными действиями.

«Челси» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Маурисио Почеттино проведёт во вторник, 23 января, - против «Мидлсбро» в полуфинале Кубка английской лиги.