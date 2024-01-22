​Канчельскис: «Я останусь последним россиянином в истории «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, кто из российских футболистов мог бы переехать в чемпионат Англии.

По словам Канчельскиса, если бы «Манчестер Юнайтед» обратился к нему за советом по россиянам, он бы никого не посоветовал. Канчельскис отметил, что в России нет игроков, которые могли бы потянуть такой уровень.

«Я говорю то, что вижу, и не занимаюсь популизмом. В ближайшие 50 никто не будет играть в АПЛ из русских. Я останусь последним россиянином в истории «Манчестер Юнайтед», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что Андрей Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» в 1991-1995 годах.