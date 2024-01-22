​«Ливерпуль» возобновил интерес к одноклубнику Миранчука

«Ливерпуль» изучает варианты по усилению своего состава. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, гранд Английской премьер-лиги возобновил интерес к полузащитнику «Аталанты» Тёну Копмейнерсу.

По данным источника, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел бы видеть Копмейнерса в своей команде – немец считает, что нидерландский футболист укрепит среднюю линию.

Ранее слухи уже связывали Копмейнерса с «Ливерпулем». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего нидерландца в 40 миллионов евро.

Отметим, что за «Аталанту» играет российский полузащитник Алексей Миранчук.