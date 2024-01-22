​Будущее Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» определит новый спортивный директор

Нападающий Мэйсон Гринвуд, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», ещё имеет шансы восстановиться в клубе. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, будущее Гринвуда в стане «красных дьяволов» определит новый спортивный директор клуба. Он наверняка будет назначен в ближайшие месяцы после того, как новые владельцы выберут кандидата.

В настоящий момент Гринвуд играет в аренде за «Хетафе». В прошлом году «Манчестер Юнайтед» решил не оставлять игрока, хотя обвинения в насилии с него были сняты ещё в феврале 2023-го.

22-летний Мэйсон Гринвуд в 19 матчах текущего сезона забил пять голов и отдал четыре голевых паса.