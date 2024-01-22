​«Манчестер Сити» может купить звезду «Жироны» за небольшие деньги

«Жирона» продолжает удивлять – команда лидирует в испанской Ла Лиге. Одним из лидеров команды является бразилец Савиньо, права на которого принадлежат «Труа».

Как известно, и «Труа», и «Жирона» принадлежат холдингу City Football Group. Этот факт делает «Манчестер Сити» безоговорочным лидером в борьбе за Савиньо.

По данным The Sun, «Манчестер Сити» может подписать Савиньо за 10 миллионов фунтов (11,7 млн евро) – это относительно небольшие деньги. Даже портал Transfermarkt оценивает 19-летнего бразильца в 30 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Савиньо забил шесть голов и отдал семь голевых передач в 24 матчах.