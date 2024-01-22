«Бешикташ» связался с «Арсеналом» для трансфера полузащитника

Турецкий «Бешикташ» обратился к лондонскому «Арсеналу» для трансфера полузащитника. По информации от журналиста Серкана Дикме, «Бешикташ» сделал первый шаг на пути к приобретению Жоржиньо, у которого летом истекает контракт с «канонирами».

Источник сообщает, что полузащитник открыт к переезду в Турцию. «Бешикташ» провёл продуктивные переговоры с окружением Жоржиньо, что сыграло важную роль в желании игрока

Напомним, Жоржиньо недавно также был связан с трансфером в мадридский «Атлетико». Помимо этого, ходили слухи о возвращении итальянца в Серию А, где хавбек ранее выступал в составе «Наполи».