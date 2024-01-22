​Почеттино ответил на вопрос о трансферах

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал ответ на вопрос о зимних трансферах клуба. По словам аргентинского специалиста, каких-либо новостей у него нет.

«У меня нет новостей о приходе или уходе футболистов из клуба», - сказал Почеттино в ходе пресс-конференции.

Во вторник, 23 января, «Челси» проведёт домашний матч против «Мидлсбро». Это будет ответный полуфинал Кубка английской лиги. Лондонцам придётся отыгрываться, ведь две недели назад они проиграли на выезде с минимальным счётом 0:1.

Добавим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Челси» сейчас занимает девятое место.