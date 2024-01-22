Почеттино рассказал, продаст ли «Челси» Брою

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о ситуации с нападающим Армандо Броей. Напомним, в последнее время участились слухи о возможной продаже 22-летнего албанца, в услугах которого заинтересованы «Фулхэм», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

«На данный момент никаких новостей нет. Всё тихо, что меня радует. Нам нечего рассказать», – сказал Почеттино на пресс-конференции перед полуфиналом Кубка лиги с «Мидлсбро».

Напомним, в этом сезоне Броя не получает регулярную игровую практику в «Челси». На счету нападающего всего один гол в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.