​Салах возвращается в «Ливерпуль» - заявление

Мохамед Салах получил травму в недавнем матче Кубка Африки против Ганы (2:2). Звёздный форвард покидает расположение сборной Египта, однако в теории он сможет выступить на этом турнире на его поздних стадиях.

«После дополнительных обследований и консультаций с врачами сборной и их коллегами из «Ливерпуля» было решено, что игрок вернётся в Англию. Мы надеемся, что он присоединится к сборной в полуфинале Кубка Африки, если мы дойдём до этой стадии», - говорится в заявлении Футбольной ассоциации Египта.

В третьем туре группового этапа Кубка африканских наций сборная Египта без Салаха сыграет против Кабо-Верде.