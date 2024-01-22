«Челси» вновь лишился важного игрока, на этот раз в лазарете оказался защитник

Лондонский «Челси» столкнулся с очередной травмой. Главный тренер Маурисио Почеттино на пресс-конференции рассказал, что правый защитник Мало Гюсто не поможет команде в ближайшем полуфинальном матче Кубка лиги против «Мидлсбро».

По словам аргентинца, травма Гюсто не является серьёзной. У француза мышечное повреждение, но оно не позволяет футболисту принять участие в игре с «Мидлсбро», которая состоится завтра.

Напомним, в полуфинале Кубка лиги «Челси» также не сможет помочь нападающий Кристофер Нкунку, который не до конца залечил свою травму бедра. «Челси» проиграл первый матч против «Мидлсбро» на выезде со счётом 0:1.