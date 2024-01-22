Сыграет ли Нкунку в полуфинале Кубка лиги с «Мидлсбро»? Почеттино дал ответ

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку в начале года получил очередную травму, из-за которой пропустил несколько недель. Главный тренер Маурисио Почеттино рассказал, сможет ли француз принять участие в матче с «Мидлсбро» в рамках ответного полуфинала Кубка лиги. Первый матч закончился выездным поражением «Челси» (0:1).

«Нкунку недоступен на матч с «Мидлсбро», нам очень жаль. Он продолжает восстанавливаться. Проблему нельзя назвать серьёзной, но возвращение пока откладывается», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Нкунку в этом сезоне забил один гол в трёх матчах Английской премьер-лиги.