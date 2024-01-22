Почеттино рассказал, насколько важно для «Челси» выйти в финал Кубка лиги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, насколько важного для лондонского клуба выйти в финал Кубка лиги. Напомним, в первом полуфинальном матче «синие» минимально уступили «Мидлсбро» (0:1). Ответный матч состоится завтра на «Стэмфорд Бридж».

«Не буду врать, для нас очень важно выйти в финал и сыграть на «Уэмбли». Мы должны показать на поле, насколько для нас важно выйти в финал. Нам нужно обыграть очень хорошую команду в лице «Мидлсбро». Будет сложно, но мы уверены в себе», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, «Мидлсбро» сейчас занимает 11 место в Чемпионшипе.