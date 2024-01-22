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«Манчестер Юнайтед» надеется, что Санчо реанимирует карьеру в «Боруссии» и поднимет свой ценник

22 Января 2024 • 15:45 Комментировать
Боруссия Д
...
Бохум
28.01 19:30

«Манчестер Юнайтед» не стал включать опцию выкупа в аренду вингера Джедона Санчо в дортмундскую «Боруссию». По информации от журналиста Низара Кинселлы, манкунианцы надеются, что 23-летний англичанин вновь заиграет в Бундеслиге и поднимет свой ценник. «Манчестер Юнайтед» летом хочет продать игрока подороже.

Напомним, после возвращения в «Боруссию» Санчо уже отметился двумя ассистами в двух матчах Бундеслиги. В 2021 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за его трансфер 80 миллионов евро. Летом манкунианцы хотят отбить большую часть этой стоимости.

Перед трансфером в «Боруссию» к Санчо также проявлял интерес туринский «Ювентус».

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Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо ещё теги

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