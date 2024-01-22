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«Вест Хэм» согласовал аренду Филлипса

22 Января 2024 • 15:28 Комментировать
Вест Хэм
...
Борнмут
01.02 22:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс перейдёт в «Вест Хэм» на правах аренды до конца текущего сезона. Об этом сообщает журналист Алан Никсон.

По сведениям источника, лондонский клуб сам будет выплачивать зарплату и бонусы 28-летнему англичанину. При этом отмечается, что речи о полноценном трансфере пока не идёт.

Ранее сообщалось, что в услугах Филлипса также была заинтересована «Барселона», однако «сине-гранатовых» не устроили требования «Манчестер Сити» по аренде футболиста. Напомним, «горожане» хотели получить за Филлипса около 8,15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Филлипс провёл в составе «Манчестер Сити» 10 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 28 миллионов евро.

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