​«Милан» хочет подписать форварда из АПЛ

«Милан» рассчитывает усилить атакующую линию команды. Как сообщает MailSport, гранд итальянской Серии А хочет подписать нападающего Каллума Уилсона из «Ньюкасла». Речь идёт о полноценном трансфере.

Отмечается, что ранее «Ньюкасл» отклонил предложение по аренде Уилсона от «Атлетико».

Действующий контракт связывает 31-летнего Каллума Уилсона с «Ньюкаслом» до середины 2025 года. Футболист будет открыт к переговорам с «Миланом», если «сороки» дадут согласие на предложение из Италии.

В сезоне 2023/2024 Уилсон забил восемь голов в 20 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.