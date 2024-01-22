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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Жезуса забанили в Counter-Strike

22 Января 2024 • 14:58 Комментировать

Нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэль Жезус был заблокирован в популярной игре Counter-Strike. 26-летний футболист в социальных сетях обратился к представителям службы игры за помощью.

«Привет Counter-Strike, мой аккаунт несправедливо забанили VAC. Можете ли вы мне помочь? Перейдите по ссылке и снимите бан», - написал Жезус.

В сезоне 2023/2024 Габриэль Жезус провёл за «Арсенал» 22 матча. В них бразильский форвард записал на свой счёт семь голов и четыре результативных паса на партнёров. На текущий момент «канониры» располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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