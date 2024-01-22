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«Фулхэм» хочет взять Кордобу в аренду слухи

22 Января 2024 • 14:40 Комментировать
Фулхэм
...
Эвертон
30.01 22:45

Ещё один клуб Английской премьер-лиги присоединился к гонке за колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

По информации журналиста Низаара Кинселлы, «дачники» заинтересованы в подписании форварда, который считается одним из самых ярких и доступных игроков на своей позиции, которого лондонцы планируют взять в аренду с опцией выкупа за семь миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось об интересе «Ноттингем Фореста» и «Кристал Пэласа» к Кордобе.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 20 матчей в рамках всех турниров, забив 11 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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