Ещё один клуб Английской премьер-лиги присоединился к гонке за колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

По информации журналиста Низаара Кинселлы, «дачники» заинтересованы в подписании форварда, который считается одним из самых ярких и доступных игроков на своей позиции, которого лондонцы планируют взять в аренду с опцией выкупа за семь миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось об интересе «Ноттингем Фореста» и «Кристал Пэласа» к Кордобе.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 20 матчей в рамках всех турниров, забив 11 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.