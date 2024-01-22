Парагвайский футболист «Ньюкасла» Мигель Альмирон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Аль-Шабаб» достиг предварительного соглашения с руководством «сорок» по трансферу парагвайского вингера. Сообщается, что сам футболист готов к переезду, однако сделка между клубами ещё не заключена.

Альмирон выступает за «Ньюкасл» с 2019 года. В нынешнем сезоне Мигель провёл 31 матч в рамках всех турниров, став автором пяти голов при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего вингера в 30 миллионов евро.