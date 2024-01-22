Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

С оглядкой на Кейна: Каким топ-футболистам нужно сменить клуб, чтобы блистать ещё ярче

22 Января 2024 • 20:40 Комментировать

Гарри Кейн уже давно входит в группу лучших игроков мира, но до прошлого лета он выступал за «Тоттенхэм», почти не боролся за трофеи, не имел возможности так же ярко выступать в Лиге чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кому ещё из звёзд надо сменить команду, чтобы добиться прогресса.

Килиан Мбаппе

Первым в списке идёт игрок, который почти наверняка летом такую возможность получит. Мбаппе – звезда, чемпион мира, он уже был претендентом на «Золотой мяч». Тем не менее выступление за «ПСЖ» явно не даёт ему возможности блистать в полной мере. Чемпионат Франции не входит в тройку, а может, даже и в четвёрку сильнейших в Европе. Здорово каждый год завоёвывать золотые медали, но в соперничестве с «Лиллем» и «Марселем» для игрока калибра Мбаппе это выглядит несерьёзно. Хочется увидеть, на что француз способен в матчах с командами своего уровня на более постоянной основе. Неважно, будет это «эль класико» или одно из многочисленных английских противостояний, но ему пора выбираться из своей «песочницы», чтобы проверить себя по-настоящему.

Лаутаро Мартинес

Аргентинец с «Интером» уже выиграл Серию А и дошёл до финала Лиги чемпионов. Кажется, что миссия 26-летнего форварда в Милане уже завершена, ведь добиться большего в стане «нерадзурри» будет уже крайне сложно. При этом форвард в расцвете сил, и есть ощущение, что пришло время сделать следующий шаг. Лаутаро имеет потенциал, чтобы стать основным форвардом команды, которая выиграет главный европейский кубок. По крайней мере аргентинец может выиграть ещё один топ-чемпионат, будь то Англия или Испания. Быть капитаном «Интера» – это круто, и в Милане он многого добился, но можно попробовать сделать ещё один шаг наверх.

Виктор Осимхен

По поводу нигерийца ситуация аналогична аргентинцу. Нигериец наколотил много голов за «Наполи», выиграл скудетто, но большего ему там уже не показать. Про Осимхена говорят, что у него большой потенциал, но его надо реализовывать не в Италии. Форварда активно сватают в Англию, но сам нападающий продлил контракт с неаполитанцами, что намекает на то, что он не спешит покидать Серию А. Однако если Осимхен хочет действительно блистать на высоком уровне, то ему надо менять чемпионат. Нигериец может стать недостающим кусочком пазла в «Арсенале» или вернуть на топ-уровень «Челси» или «Манчестер Юнайтед». В любом случае надо покидать «Наполи», чтобы чего-то добиться серьёзного.

Майк Меньян

Ещё один представитель Серии А и города Милана, но другого клуба. Меньян – основной вратарь сборной Франции, и это абсолютно по делу. Он один из лучших голкиперов мира, но оценивать его уровень по Италии тяжело. В прошлом году «Милан» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, а в этом не вышел из группы, и, честно говоря, сложно сказать, какой из этих результатов лучше отражает силу коллектива. Кажется, что у Меньяна есть потенциал стать первым номером в топ-клубе, который регулярно ставит перед собой самые серьёзные задачи, но это надо доказать на деле в другом коллективе. Есть ряд топ-клубов, где нужно усиление вратарской линии, и Меньяну надо этим пользоваться. В противном случае француз останется в памяти «Милана», но не более того.

Джошуа Киммих

Не самый очевидный кандидат, ведь полузащитник играет в топ-клубе. Киммих с «Баварией» уже выигрывал Лигу чемпионов и борется за новую победу. В Мюнхене хавбек является игроком основы. Так почему он в этом списке? Кажется, что Киммих – один из самых недооценённых игроков современности, его никогда не называют в числе лучших футболистов мира, хотя он, безусловно, таким является. Есть ощущение, что Томас Тухель будто поверил этому странному общественному мнению, снизив роль Киммиха в действиях «Баварии». Полузащитнику будто не комфортно действовать в системе наставника. В связи с этим очень хочется увидеть Киммиха в другой команде, у тренера, который готов будет строить вокруг немца игру, а тому явно под силу вести за собой коллектив. Если хавбек останется в «Баварии», то в любом случае будет признан одним из сильнейших в своём поколении, но останется чувство недосказанности.

Роман Андреев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Бавария ПСЖ Серия А Наполи Бундеслига Килиан Мбаппе Лаутаро Мартинес Йозуа Киммих Виктор Осимхен ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» решил судьбу Модрича Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Англии Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании Стало известно, как долго не сможет играть Салах ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро «Барселона» потеряла ещё одного защитника из-за травмы
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку
Спортивные новости
Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open «Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
8 мин
Брайтон Брайтон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
0
0
1.68 3.85 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Января
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен подписать защитника до конца января
22:14 · Англия. Премьер-лига
Агент Салаха: «Травма оказалась серьёзнее, чем мы предполагали»
21:35 · Англия. Премьер-лига
Собослаи: «Хочу как можно дольше выступать за «Ливерпуль»
21:25 · Англия. Премьер-лига
Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии» слухи
20:33 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» может подписать бразильца в нападение
20:20 · Англия. Премьер-лига
​Тони готов завершить сезон в «Брентфорде»
20:09 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» повесил ценник на Триппьера
19:23 · Англия. Премьер-лига
​Вингер Морейра вернулся в «Челси» досрочно 3 официально
18:16 · Англия. Премьер-лига
​Канчельскис: «Я останусь последним россиянином в истории «Манчестер Юнайтед»
18:15 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал чемпиона АПЛ-2023/24
17:17 · Россия. Премьер-лига
В «Фулхэме» рассказали, интересуются ли Кордобой
16:57 · Англия. Премьер-лига
Романо оценил вероятность переезда Санчо и Антони в Саудовскую Аравию
16:56 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» возобновил интерес к одноклубнику Миранчука
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Будущее Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» определит новый спортивный директор
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили
Все новости
Рекомендуем