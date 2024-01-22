С оглядкой на Кейна: Каким топ-футболистам нужно сменить клуб, чтобы блистать ещё ярче

Гарри Кейн уже давно входит в группу лучших игроков мира, но до прошлого лета он выступал за «Тоттенхэм», почти не боролся за трофеи, не имел возможности так же ярко выступать в Лиге чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кому ещё из звёзд надо сменить команду, чтобы добиться прогресса.

Килиан Мбаппе

Первым в списке идёт игрок, который почти наверняка летом такую возможность получит. Мбаппе – звезда, чемпион мира, он уже был претендентом на «Золотой мяч». Тем не менее выступление за «ПСЖ» явно не даёт ему возможности блистать в полной мере. Чемпионат Франции не входит в тройку, а может, даже и в четвёрку сильнейших в Европе. Здорово каждый год завоёвывать золотые медали, но в соперничестве с «Лиллем» и «Марселем» для игрока калибра Мбаппе это выглядит несерьёзно. Хочется увидеть, на что француз способен в матчах с командами своего уровня на более постоянной основе. Неважно, будет это «эль класико» или одно из многочисленных английских противостояний, но ему пора выбираться из своей «песочницы», чтобы проверить себя по-настоящему.

Лаутаро Мартинес

Аргентинец с «Интером» уже выиграл Серию А и дошёл до финала Лиги чемпионов. Кажется, что миссия 26-летнего форварда в Милане уже завершена, ведь добиться большего в стане «нерадзурри» будет уже крайне сложно. При этом форвард в расцвете сил, и есть ощущение, что пришло время сделать следующий шаг. Лаутаро имеет потенциал, чтобы стать основным форвардом команды, которая выиграет главный европейский кубок. По крайней мере аргентинец может выиграть ещё один топ-чемпионат, будь то Англия или Испания. Быть капитаном «Интера» – это круто, и в Милане он многого добился, но можно попробовать сделать ещё один шаг наверх.

Виктор Осимхен

По поводу нигерийца ситуация аналогична аргентинцу. Нигериец наколотил много голов за «Наполи», выиграл скудетто, но большего ему там уже не показать. Про Осимхена говорят, что у него большой потенциал, но его надо реализовывать не в Италии. Форварда активно сватают в Англию, но сам нападающий продлил контракт с неаполитанцами, что намекает на то, что он не спешит покидать Серию А. Однако если Осимхен хочет действительно блистать на высоком уровне, то ему надо менять чемпионат. Нигериец может стать недостающим кусочком пазла в «Арсенале» или вернуть на топ-уровень «Челси» или «Манчестер Юнайтед». В любом случае надо покидать «Наполи», чтобы чего-то добиться серьёзного.

Майк Меньян

Ещё один представитель Серии А и города Милана, но другого клуба. Меньян – основной вратарь сборной Франции, и это абсолютно по делу. Он один из лучших голкиперов мира, но оценивать его уровень по Италии тяжело. В прошлом году «Милан» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, а в этом не вышел из группы, и, честно говоря, сложно сказать, какой из этих результатов лучше отражает силу коллектива. Кажется, что у Меньяна есть потенциал стать первым номером в топ-клубе, который регулярно ставит перед собой самые серьёзные задачи, но это надо доказать на деле в другом коллективе. Есть ряд топ-клубов, где нужно усиление вратарской линии, и Меньяну надо этим пользоваться. В противном случае француз останется в памяти «Милана», но не более того.

Джошуа Киммих

Не самый очевидный кандидат, ведь полузащитник играет в топ-клубе. Киммих с «Баварией» уже выигрывал Лигу чемпионов и борется за новую победу. В Мюнхене хавбек является игроком основы. Так почему он в этом списке? Кажется, что Киммих – один из самых недооценённых игроков современности, его никогда не называют в числе лучших футболистов мира, хотя он, безусловно, таким является. Есть ощущение, что Томас Тухель будто поверил этому странному общественному мнению, снизив роль Киммиха в действиях «Баварии». Полузащитнику будто не комфортно действовать в системе наставника. В связи с этим очень хочется увидеть Киммиха в другой команде, у тренера, который готов будет строить вокруг немца игру, а тому явно под силу вести за собой коллектив. Если хавбек останется в «Баварии», то в любом случае будет признан одним из сильнейших в своём поколении, но останется чувство недосказанности.

Роман Андреев