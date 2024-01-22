«Реал» может арендовать экс-игрока «Манчестер Сити»

Защитник Эмерик Лапорт может пойти по пути Джордана Хендерсона – вернуться в Европу спустя полгода после переезда в Саудовскую Аравию. Как сообщает One Football, 29-летнему футболисту не понравилось на Ближнем Востоке, и он хочет сменить клубную прописку.

Источник отмечает, что арендовать Лапорта у «Аль-Насра» до конца сезона может «Реал», который имеет кадровые проблемы в центре обороны.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Эмерика Лапорта в 25 миллионов евро. Футболист известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Сити» в 2018-2023 годах.