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Жоэлинтон не планирует продлевать контракт с «Ньюкаслом»

22 Января 2024 • 13:58 Комментировать
Ньюкасл
2:3
Манчестер Сити

Журналист Флориан Плеттенберг поделился новой информацией о будущем полузащитника «Ньюкасла» Жоэлинтона.

Сообщается, что 27-летнему хавбеку завтра, 23 января, в Барселоне предстоит операция после полученной травмы паха. Повреждение оставит игрока вне игры до конца апреля. Также Плеттенберг рассказал, что Жоэлинтон не планирует продлевать свой контракт с «сороками» после его завершения в 2025 году.

В нынешнем сезоне игрок сборной Бразилии стал автором трёх забитых мячей при четырёх результативных передачах в 23 матчах в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Жоэлинтон

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