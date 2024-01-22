Жоэлинтон не планирует продлевать контракт с «Ньюкаслом»

Журналист Флориан Плеттенберг поделился новой информацией о будущем полузащитника «Ньюкасла» Жоэлинтона.

Сообщается, что 27-летнему хавбеку завтра, 23 января, в Барселоне предстоит операция после полученной травмы паха. Повреждение оставит игрока вне игры до конца апреля. Также Плеттенберг рассказал, что Жоэлинтон не планирует продлевать свой контракт с «сороками» после его завершения в 2025 году.

В нынешнем сезоне игрок сборной Бразилии стал автором трёх забитых мячей при четырёх результативных передачах в 23 матчах в рамках всех состязаний.