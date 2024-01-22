Руководство английского «Бёрнли» интересуется нападающим «Аякса» Карлосом Форбсом.

По информации VI, клуб Премьер-лиги уже провёл переговоры с амстердамцами, однако на данный момент процесс зашёл в тупик. Сообщается, что сам Форбс дал понять, что хочет воспользоваться своим шансом в «Аяксе».

19-летний португалец выступает за нидерландский клуб с 2023 года. В рамках нынешнего сезона Форбс провёл 24 матча в рамках всех состязаний, забив два гола при трёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.