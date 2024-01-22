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Лидеры трансферного рынка Европы за последние 10 лет: Какие клубы больше всего потратили денег на футболистов

22 Января 2024 • 14:00 Комментировать (1)

Клубы-транжиры всегда были объектом пристального внимания как со стороны болельщиков, так и со стороны футбольной общественности. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» повествует о лидерах европейского футбола, кто не скупился и не стоял за ценой ради наиболее знаковых приобретений.

«Челси»

Лидер последнего десятилетия целеустремленно и точно шёл к своим вполне реальным и обоснованным целям. За десять лет «Челси» потратил на трансферы 2,3 млрд евро! Невероятная цифра, если сопоставить достижения и те суммы, которые бывший владелец Роман Абрамович вложил за годы своего пребывания в клубе. Среди последних знаковых приобретений – 23-летний Энцо Фернандес, выкупленный год назад за 121 млн евро у самого удачливого на продажи клуба, лиссабонской «Бенфики». В Европе это шестой по стоимости трансфер за все времена. Следующими в списке самых-самых у «Челси» идут трансферы полузащитника Мойсеза Кайседо за 116 млн евро летом 2023 года и Ромелу Лукаку, который был приобретён в пандемийную эпоху летом 2021 года за 113 млн евро.

Весной 2022 года эра Абрамовича закончилась. Насколько существенно изменится трансферная политика с его вынужденным уходом? Покупка Фернандеса свидетельствует, что «Челси» если и умерит аппетит, то не намного.

«Манчестер Сити»

За последние десять лет самый дорогой трансфер «Манчестер Сити» – переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» за 117,5 млн евро. На втором месте по стоимости покупка Кевина Де Брёйне у «Вольфсбурга» за 76 млн евро. Далее – Рубен Диаш из «Бенфики» за 71,6 млн евро. Всего было 14 трансферов стоимостью свыше 50 млн евро. Общая сумма затрат «горожан» за десять лет – 1,8 млрд евро.

Трансферные успехи «Манчестер Сити» связаны с приходом в клуб шейха Мансура, который сможет вывести «горожан» в лидеры списка в последующие десять лет.

«Манчестер Юнайтед»

Прошедшее десятилетие в истории другого клуба из Манчестера по достижениям несколько уступает предыдущему. Однако некоторое отставание может лишь способствовать новому походу за трофеями. Знаковым для «красных дьяволов» стало приобретение за 105 млн евро летом 2016 года Поля Погба из «Ювентуса», который спустя шесть лет вернулся в «Старую синьору» свободным агентом.

«Барселона» и «Ювентус»

Следующими в списке идут «Барселона» и «Ювентус». После чемпионата мира в России в 2018 году приобретение Криштиану Роналду ещё долго обсуждалось. По информации, только на продаже продукции с символикой португальца в Турине «отбили» около 15% от стоимости трансфера, который составил 117 млн евро. Однако приобретение Дембеле «Барселоне» обошлось дороже на 18 млн евро. В такую же сумму (135 млн евро) каталонцам обошёлся и Филипе Коутиньо. Переход одного из героев российского мундиаля француза Антуана Гризмана из «Атлетико» заставил раскошелиться владельцев каталонского клуба ещё на 120 млн евро. А вот «Ювентус» брал, что называется, числом. Туринцы организовали 563 трансфера, в то время как остальные за тот же период обходились в среднем 200 новыми приобретениями игроков. Следующим по количеству оформивших трансферы значится «Челси», у которого таковых насчитывается 359.

Лидеры по тратам за последние 10 лет в Европе

Клубы
Сумма, потраченная на приобретение игроков, млрд евро
Наиболее дорогое приобретение, млн евро 
«Челси» 2,33 Энцо Фернандес (из «Бенфики»), 121
«Манчестер Сити» 1,80 Джек Грилиш (из «Астон Виллы»), 117,5
«Манчестер Юнайтед» 1,73 Поль Погба (из «Ювентуса»), 105
«Барселона» 1,69 Дембеле (из «Боруссии» Дортмунд), Коутиньо (из «Ливерпуля») – каждый за 135
«Ювентус» 1,69 Роналду (из «Реал» Мадрид), 117 

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Essien
22 Января 2024 в 14:15
Челси может сказать спасибо Боэли за лидерство хоть в этом рейтинге... К сожалению, больше похвастаться нечем...
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