​Клопп: «Игроки отреагировали»

«Борнмут» снова разгромно проиграл «Ливерпулю», это случилось в рамках двадцать первого тура АПЛ. Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал очередной успех своей команды, которая, напомним, лидирует в турнирной таблице английского чемпионата.

- После первого тайма я не был доволен и в перерыве напомнил игрокам о нулях на табло, призвав их отреагировать. И они отреагировали. Требовались перемены и они были сделаны. И все стало лучше, - цитирует слова Юргена Клоппа BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Челси».