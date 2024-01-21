Жота: «Борнмут» пытался, особенно в первом тайме»

Английский «Ливерпуль» подтвердил репутацию кошмара для «Борнмута», а также свое первое место в турнирной таблице - команда Юргена Клоппа обыграла соперника не просто с крупным, а с разгромным счетом. Португальский нападающий «Ливерпуля», тем не менее, счел необходимым высказать и слова утешения для «вишен», похвалив их за первый тайм.

- Они неплохо сыграли, особенно в первом тайме. Но мы сделали кое-какие изменения перед второй половиной встречи, и динамика стала много лучше. Мы получили необходимый результат, - цитирует слова Жоты BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» примет «Челси».