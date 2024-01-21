​Конор Брэдли: «Пять лет ждал дебют»

Английский «Ливерпуль» подтвердил свой статус уничтожителя «вишен», в очередной их встрече «Борнмут» вновь потерпел крупное поражение, пропустив четыре безответных мяча. В составе команды Юрген Клоппа в этом матче дебютировал Конор Брэдли. После игры защитник прокомментировал свой дебют.

- Отличное командное выступление, несмотря на непростой стадион. Мы забили четыре мяча, мы не пропустили, три заслуженных очка. Я ждал свой дебют пять лет, и сейчас очень горжусь тем, что это случилось, - цитирует слова Брэдли BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпуль» примет «Челси».