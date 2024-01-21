​ВАР проверял спорный момент в матче «Ливерпуля»

В чемпионате Англии в воскресенье проходит матч между «Борнмутом» и «Ливерпулем». В первом тайме обсуждаемым стал момент, в котором хавбек «вишен» Джастин Клюйверт достаточно жёстко сыграл против Луиса Диаса. Впрочем, арбитр не зафиксировал нарушения, а ВАР в игру не вмешался, хотя фол мог тянуть на карточку красного цвета.

В PGMOL сообщили, что этот момент прошёл проверку ВАР. Видеоассистент не вмешался, поскольку не увидел основания для возможного удаления. Об этом пишет в социальных сетях журналист Джеймс Пирс.

Стоит сказать, что PGMOL – это организация, управляющая футбольным судейством в Англии.