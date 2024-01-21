​Мойес: «Разочарован, мы потеряли два очка»

В очередном, двадцать первом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» не сумел переиграть «Шеффилд Юнайтед» - аутсайдер турнира заработал пенальти и сравнял счет в самом конце игры. Шотландский наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес не скрывает своего разочарования, он был уверен в победе:

- Разочарован, потому что мы комфортно должны были брать три очка. У нас были шансы сделать все 3:0, а вместо этого 2:2. Еще и это удаление, мы не должны были доводить дело до такого, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэму» предстоит сыграть с «Борнмутом», это случится первого февраля.