​Корне: «Чуть разочарован итогами игры»

В двадцать первом туре английского чемпионата «Вест Хэм» быстро вышел вперед в игре против «Шеффилд Юнайтед» благодаря усилиям Максвелла Корне, но в итоге игра закончилась вничью - 2:2. Автор первого гола в матче прокомментировал итоги поединка, он расстроен тем, как закончился матч:

- Я считаю концовку матча разочаровывающей. Мы хотели победить, но взяли очко. Я не думаю, что там был пенальти, но надо уважать решения судей, - цитирует слова Корне BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Вест Хэм» примет в домашнем матче «Борнмут». Это случится в первый день февраля.