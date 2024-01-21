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​Манкильо сменил «Ньюкасл» на «Сельту» официально

21 Января 2024 • 20:46 Комментировать

Защитник Хавьер Манкильо сменил клубную прописку, перебравшись из «Ньюкасла» в «Сельту». 29-летний футболист подписал с клубом из Виго трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2024/2025.

«Подписание Манкильо соответствует цели «Сельты» по усилению состава – игрок имеет опыт, скорость и отличные технические качества», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

На текущий момент «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда проведёт во вторник, 22 января, - против «Реал Сосьедада» в четвертьфинале национального кубка.

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