​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля»

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге проходит матч между «Борнмутом» и «Ливерпулем». Ближе к завершению первого тайма полузащитник «вишен» Джастин Клюйверт грубо ударил Луиса Диаса в игровом моменте. Клюйверт въехал шипами в голень своему сопернику.

За такие нарушения в футболе нередко дают красные карточки, поскольку контакт был жёстким с продавливающим движением. Впрочем, в этом моменте арбитр Анди Мэдли вообще не зафиксировал нарушения, да и вмешательства ВАР не произошло. Налицо грубая ошибка.

Следить за матчем между «Борнмутом» и «Ливерпулем» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.